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Sağlık Bakanlığı'ndan Aile Sağlık Merkezleri için idari izin genelgesi

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Aile Sağlığı Merkezleri'nin de 10-12 Mayıs'ta idari izinli sayılmasına ilişkin genelge yayımlandı.

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Sağlık Bakanlığı daha önce idari izin kapsamına alınmayan Aile Sağlığı Merkezleri'nin de 10-12 Mayıs tarihleri arasında idari izinli sayılmasına ilişkin genelge yayımladı. 

Aile Hekimleri Dernekleri, idari izin kapsamına alınmamaları nedeniyle 10-12 Mayıs'ta iş bırakacaklarını duyurmuştu.

Tam kapanma öncesi, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı 27 Nisan'da 17665 sayılı Covid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler konulu yazısına istinaden sağlık çalışanları da dahil olmak üzere tüm kamu çalışanlarını 10-11 Mayıs tam, 12 Mayıs yarım gün izinli saymıştı. 

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