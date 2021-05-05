ABD Hazine Bakanı Janet Yellen konuştu ons altın fiyatı düştü

Altın fiyatları, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’ın faiz ile ilgili açıklamalarından sonra düştü. Gram altın ise düşen altın fiyatlarına rağmen yükselen Dolar/TL ile yatay bir seyir izledi.

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Yellen, salı günü sabah saatlerinde Başkan Joe Biden’ın harcama paketinin büyüklüğünden dolayı ekonomideki aşırı ısınmanın önlenmesi için ılımlı bir faiz artırımı olabileceğini belirtmişti.

Öğleden sonra yaptığı bir konuşmada konuyu açıklığa kavuşturmak için “Bu benim tahmin ya da tavsiye ettiğim bir şey değil. Eğer birisi Federal Reserve’ün bağımsızlığına önem veriyorsa, bu kişinin ben olduğumu düşünüyorum” dedi.

Yatırımcılar ABD Merkez Bankası Fed’in gelecek yıllarda politika faizini artırmasını beklemiyorlardı ve Fed’in yakın dönemde sıkılaşmaya gitmesi piyasalar için büyük sonuçlar doğurabilir. Daha yüksek faizlerin olduğun bir ortamda, faizsiz bir varlık olan altın daha az rekabetçi olacağı için düşüş yaşayacaktır.

Ons altın fiyatı 1777 dolar seviyelerine geriledi

Altın, yükselen tahvil faizleri ve güçlenen dolar ile birlikte yılın ilk üç ayını kayıpla kapattıktan sonra Nisan ayında faizlerdeki gerileme ve dolardaki zayıflama ile ilk aylık yükselişini gerçekleştirmişti. Haftaya 1.770 dolar civarında başlayan ons altın, 1.800 dolara kadar tırmandıktan sonra Yellen’ın açıklamalarıyla düşüş kaydederek 1.777 dolar seviyesinde bulunuyor.

Mart ayında 405 TL’ye kadar gerileyen gram altın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndaki başkan değişikliği sonrasında yükselen dolar/TL’yi takip ederek Nisan ayında 450 TL civarında başlamıştı. Gram altın, Nisan ayında küresel altın fiyatlarının da yükselmesiyle 2021’in zirvesine ulaştıktan sonra gerileyerek 476 TL civarında bulunuyor.