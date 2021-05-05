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Bakan Derya Yanık duyurdu! Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri bayramdan önce yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemelerinin Ramazan Bayramı'ndan önce ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocukların üstün yararı doğrultusunda, korunmaya ihtiyacı olan çocukları aileleri yanında destekleyerek aile bütünlüğünü korumaya çalıştıklarını belirtti.

Yanık, "Mayıs ayı içerisinde Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) alan 139 bin çocuğumuz için 159 milyon TL ödeme yapacağız." ifadelerini kullandı.

"Sosyal hizmetlerde aile bütünlüğünü önceliyoruz"

Çocukların ailelerinin yanında büyümelerini önemsediklerini belirten Yanık, "Sosyal hizmetlerde aile bütünlüğünü önceleyerek çocuklarımızın aileleri yanında toplumsal hayata katılım sağlayan, sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini istiyoruz. SED hizmetimiz kapsamında binlerce çocuğumuz kendi ailesinin yanında başta ekonomik açıdan olmak üzere destekleyici hizmetlerimizden faydalanıyor." dedi.

Bugün itibarıyla başlayacak ödemelerin 12 Mayıs tarihine kadar hesaplara yatırılacağını kaydeden Yanık, tüm çocuklar ve ailelerin Ramazan Bayramı’nı şimdiden tebrik ettiğini söyledi.

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