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Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem

Anadolu Ajansı
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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Çanakkale'de merkez üssü Biga - Erdek Körfezi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Çanakkale ile birlikte Tekirdağ'da da hissedildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Erdek Körfezi- Biga olarak belirlediği 4.0 büyüklüğündeki deprem, saat 09.42'de meydana geldi. Depremin derinliği, 6.95 kilometre olarak saptandı. Depremin merkez üssünün Biga'ya uzaklığı 0,9 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, depremle ilgili yaptığı paylaşımda ''Saat 09.42'de Çanakkale - Biga açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmistir. An itibari ile olumsuz bir ihbar bulunmamaktadır. Geçmiş olsun Çanakkale'' dedi. 

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