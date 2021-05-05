Hindistan'da Covid-19 ölümlerinde günlük rekor artış

HİNDİSTAN, Covid-19'da rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Ülkede son 24 saatte virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 780 olarak kayda geçti.

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Koronavirüs salgınında dünyanın dikkati Hindistan'a çevrildi. Geçtiğimiz günlerde vaka sayısı 400 bini aşarak rekor kıran ülkede, bu kez en yüksek ölüm yaşandı.

En yüksek günlük ölüm

Hindistan'da son 24 saatte 3 bin 780 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Bu sayı, ülkenin en yüksek günlük ölümü olarak kayda geçti.

Toplam vaka 20 milyonu geçti

382 bin 315 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam vaka sayısı 20 milyon 665 bin 148'e yükseldi. Hindistan, 33 milyon 274 bin 659 vakanın görüldüğü ABD'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

700 bin kişi oksijen desteği bekliyor

Öte yandan Times of India'nın haberine göre, Hindistan Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi, 3 Mayıs tarihi itibarıyla tedavisi süren hasta sayısına bağlı olarak, 585 bin 416 hasta için yatakta, ağır durumdaki 103 bin 308 hasta için de solunum cihazına bağlı oksijen desteği gerektiğini açıkladı.

Merkez, stok sıkıntısı yaşayan eyaletlerden gelen veriler ve ileriye yönelik tahminler ışığında toplam 688 bin 724 hasta için tıbbi oksijen ihtiyacı olduğunu hesapladı.

Tedavisi süren hastaların yüzde 80'ninde hafif ve orta şiddette belirtiler görüldüğünü ve oksijen desteğine ihtiyaç duyulmadığına dikkati çeken merkez yetkilileri, yüzde 17'sinin orta şiddetli solunum sıkıntısı yaşadığı ve oksijen destekli yatakta tedaviye ihtiyaç duyduğu, yüzde 3'ünün durumunun ağır olduğu ve solunum cihazına bağlı sürekli oksijen desteği zorunluluğunun bulunduğunu belirtti.