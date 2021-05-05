BIST 1.420
DOLAR 8,35
EURO 10,02
ALTIN 476,46
HABER /  MEDYA
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta.
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta.

Armağan Çağlayan teklif götürdü Mansur Yavaş bakın neden reddetti

ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye
ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

Youtube'da ‘Gör Beni’ isimli kanalında ünlülerle röportaj yapan Armağan Çağlayan, katıldığı programda programına katılmayı reddeden siyasileri açıkladı.

Abone ol

Youtube kanalında ‘Gör Beni’ isimli program ile ünlüler ve siyasi isimlerle röportajlar yapan Armağan Çağlayan, Mansur Yavaş ve Fatih Mehmet Maçoğlu'nun programına katılmayı reddettiğini söyledi. Haber Global’de gazeteci Candaş Tolga Işık’ın ‘Az Önce Konuştum’ isimli programına konuk olan Çağlayan “Mansur Bey’in ‘Gör Beni’yi reddetme sebebi dedi ki ‘Böyle konuşulmak istemiyorum. İşimle konuşulmak istiyorum.’ Bu benim için çok anlaşılır. Bir de Komünist Başkan (Fatih Mehmet Maçoğlu) reddetti. Herhalde aynı gerekçelerle” dedi. Çağlayan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca için de “Bence hiçbir zaman ‘Gör Beni’ye çıkmayacak” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cast direktörü dehşeti! Önce Netflix dizisinde rol teklif etti ardından cinsel saldırıda bulundu
Anneler Günü için süper fırsatlar!
Adana'da 'millet sana bakar' deyip eşini dövüyordu uyardı diye kayınbiraderini öldürdü
Citroen'den sıfır faizli ticari araç kampanyası
Kabil'de doktorları taşıyan araca bombalı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti
Sosyal medya sitelerinden tek tek engellenmişti! Trump kendi platformunu kurdu
Netanyahu bakan yapmıştı! İsrail'de şok eden gizli kayıtlar sızdı
Aydın'da 3 yaşındaki çocuk feci şekilde öldü! Dünyası başına yakıldı
Venüs'te bir gün Dünya'da geçen bir yılın üçte ikisi kadar sürüyor
'Hayalet deprem'i araştıracaklar: "Arkasında bir iz, bir fısıltı bırakıyor"
Yorumlar