6 ay duş almayan Metin Arolat Armağan Çağlayan'a her şeyi itiraf etti! Gözyaşlarını zor tuttu

"Çok büyük bir travmaydı ağabeyimi kaybetmem" diyen Arolat "Büyük bir travma yaşadım. Hala da her gece konuşmadan uyuyamam ağabeyimle. Çünkü benim bildiğim o yaşa kadar ben şımarık bir kardeştim, geç de doğmuşum" dedi.