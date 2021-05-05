Aday olacaklar mı? Mustafa Cengiz ve Adnan Polat'tan bomba sözler

Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılması planlanan başkanlık seçimi için geri sayım sürüyor. Sarı-kırmızılı kulüpte aday olup olmayacağı merak edilen Mustafa Cengiz ve Adnan Polat'tan açıklama geldi.

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Galatasaray'da başkanlık seçimi için geri sayım devam ederken adaylar da çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı kulüp gözler mevcut başkan Mustafa Cengiz'e çevrilirken aday olup olmayacağı merak edilen eski başkanlardan Adnan Polat gündemi değerlendirdi. Adaylığı konusunda henüz net kararını vermeyen başkan Cengiz, Sabah Gazetesi'ne konuştu.

"DÜZMECE! MÜMKÜN DEĞİL"

Kendisini başkan adayı olarak teklif ettiğine ilişkin sosyal medyada dolaşan belgelerin tamamen düzmece olduğunun altını çizen Cengiz, "Bu mümkün değil. Daktilo ile yazılmış bir metin ile kendimi aday olarak mı önereceğim. Bu saçma bir şey. Kendimi mi önermişim? Asılsız bunlar" diyerek sert çıktı.

Adayların genel olarak söylemleri ile başkanlık makamına zarar verdiklerini söyleyen Cengiz, şöyle devam etti: "Galatasaray'da başkanlık çok değerlidir. Maalesef başkan adayları, söylemleri ile başkanlık koltuğunu itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Tam bilgiye sahip olmadan, akıllarına gelenleri söyleyip yıpratma politikası uyguluyorlar."

Başkan Cengiz aday olup olmama konusunda ise şunları söyledi; "Bugün ben, yarın başkası bu koltukta oturabilir. Ama değerli olan başkanlık koltuğudur. Kişilere karşı tepki olabilir ama koltuğa karşı herkes saygılı olmalıdır. O kadar çok bu işlerden sıkıldım ki aday olup olmamayı bile gözden geçiriyorum."

ADNAN POLAT ADAY OLACAK MI?

Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat aday olmayacağını yinelerken, camiada yaşananları değerlendirdi. Kendi döneminde yaşanan idari ibrasızlık sonrasında kulübün yara aldığını ve genleri ile oynandığını belirten Polat, "Galatasaray beni ibra etmeyerek büyük zarar gördü. Benden sonra Galatasaray başkanlık makamı ağırlığını kaybetti" dedi.

Üyelerin çok sert ifadeler kullandığını da dikkat çeken Polat, şöyle devam etti: "Herkes herkese ağır ifadelerle konuşuyor. Eskiden bu tür eleştirileri aklı selim insanlar yapar, birkaç kişi dile getirirdi. Şimdi ağzına gelen herkes her lafı söylüyor. İbrasızlık konusunda bana iade-i itibar yapılması dile getiriliyor. Bu sadece benim için değil tüm arkadaşlarım için geçerli. Binin üzerinde Galatasaraylı bu ibrasızlıktan sonra kendilerini geri çekti ve küstü. Galatasaray bu olayların ardından diğer camialar karşısında gücünü kaybetti."

"ÜNAL AYSAL HAR VURUP HARMAN SAVURDU"

2008-2011 arasında iki dönem başkanlık görevini yürüten Adnan Polat, yoğun iş takvimi nedeniyle başkan adayı olmayacağını dile getirdi.

"Bir Galatasaray Başkanı'nın 24 saat kulübe vakit ayırması gerekir. İş hayatım ve projelerimin yoğunluğu başkanlığa vakit ayırmak için yeterli değil. Göreve geldiğimde 253 milyon dolar borç vardı, bunu 50 milyon dolara kadar indirdik. Karanlıktan aydınlığa çıkardık. Bir dönem daha kalsaydım kârda olan bir G.Saray olurdu. Yaptıklarımız sonucunda bıraktığımız güçlü ekonomik yapıyı maalesef Ünal Aysal har vurup harman savurdu."