Cast direktörü dehşeti! Önce Netflix dizisinde rol teklif etti ardından cinsel saldırıda bulundu

Netflix'te yayınlanan Aşk 101 isimli dizide rol almak için anlaşan oyuncu adayı Fetanet Ö., ajansta çalışan cast direktörü İbrahim Y. tarafından cinsel saldırıya maruz kaldı. Genç kadını evine götüren direktör, alkol aldıktan sonra cinsel saldırıda bulununca şikayet üzerine tutuklandı. Şüpheli hakkında 19,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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İnternet dizi-film platformu olan Netflix üzerinden yayınlanan Aşk 101 isimli dizide rol almak için cast ajansıyla anlaşan oyuncu adayı, ajansta çalışan cast direktörü tarafından cinsel saldırıya maruz kaldı. Olay İstanbul'un Şişli ilçesinde meydana geldi. Fetanet Ö., isimli genç oyuncu adayı dizi ve filmlerde rol almak için cast ajansına başvurdu. Genç kadın ajansta cast direktörü olan İbrahim Y., ile kendisine rol ayarlayabilmesi için görüşmeye başladı.

Aşk 101 dizinde bikini rolü

Direktör İbrahim Y., genç kadını arayarak Netfilix üzerinden yayınlanan Aşk 101 isimli dizide havuz sahnesi çekileceğini kendisinin de bikinili bir rolde oynayabileceğini söyledi. Genç kadın aldığı role sevinerek dizi setinin bulunduğu yere gitti ancak geç kaldığı için projede yer alamadı. Fetanet Ö., durumu cast direktörü İbrahim Y.'ye anlattığında başka dizilerde rol ayarlayacağını bunun için buluşmak istediği cevabını aldı.

Sabah'ın özel haberine göre teklifi kabul eden genç kadın İbrahim Y., ile buluştuktan sonra birlikte alkol alarak genç adamın ikametine gitti. İkili evde bir süre sohbet ettikten sonra İbrahim Y., genç kadına dokunmaya başlayarak cinsel ilişkiye girmek istediğini söyledi. Fetanet Ö., teklifi reddederek evden gitmeye çalışınca İbrahim Y., izin vermeyerek cinsel saldırıda bulunmaya başladı.

Kendisini banyoya kilitleyip yardım istedi

Uğradığı saldırı sonrası korkuya kapılan oyuncu adayı kendisini banyoya kilitleyerek arkadaşlarından yardım istedi. Bir süre sonra evden ayrılan Fetanet Ö., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak istismar edilidiğini anlattı. Şikayet sonrası harekete geçen İstanbul polisi İbrahim Y.'yi gözaltına aldı. Genç adam karakolda verdiği ifadesinde kimseyi istismar etmediğini iftiraya maruz kaldığını iddia etti.