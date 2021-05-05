BIST 1.417
DOLAR 8,35
EURO 10,04
ALTIN 476,79
HABER /  POLİTİKA
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta.
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu yarın Almanya'ya gidiyor

ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye
ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yarın Almanya'ya gidiyor. Görüşmelerde ikili ve bölgesel konuların yanı sıra Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınması bekleniyor.

Abone ol

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yarın Almanya'ya çalışma ziyareti gerçekleştireceği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız 6 Mayıs 2021 tarihinde Almanya’ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Yapılacak görüşmelerde ikili ve bölgesel konuların yanı sıra Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınması öngörülmektedir" denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen konuştu ons altın fiyatı düştü
Anneler Günü için süper fırsatlar!
E-5’te geri geri gelen sürücüler trafiği tehlikeye soktu! Polise aldırmadılar
Sancaktepe'de dehşete düşüren görüntü: Köprü korkuluklarında asılı bulundu
Isparta'da yasağı ihlal etti! 'İnanmazsanız bakın' deyip gösterdi
Armağan Çağlayan teklif götürdü Mansur Yavaş bakın neden reddetti
Cast direktörü dehşeti! Önce Netflix dizisinde rol teklif etti ardından cinsel saldırıda bulundu
Adana'da 'millet sana bakar' deyip eşini dövüyordu uyardı diye kayınbiraderini öldürdü
Aday olacaklar mı? Mustafa Cengiz ve Adnan Polat'tan bomba sözler
Citroen'den sıfır faizli ticari araç kampanyası
Yorumlar 1 yorum