Burak Elmas'ın ilk 100 gün ve Fatih Terim planı

Galatasaray'ın 29 Mayıs'ta yapılacak olan kongresi öncesi başkan adayları hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı kulüpte daha önce yönetici olarak görev yapan Bukak Elmas, başkan seçilmesi halinde yapacaklarını anlattı.

Abone ol

Galatasaray'da başkan adayları seçim için hazırlıklarını sürdürüyor. Fanatik Gazetesi'ne konuşan Burak Elmas, ilk 100 gün hedeflerini ve Fatih Terim planını aktardı.

Elmas, başkan seçilmesi halinde ilk icraatının ne olacağı yönündeki soruya; "Birçok şeyi aynı anda yapmak mecburiyetimiz var. Çünkü Galatasaray'ın uzun süredir çözülememiş artık kronikleşmiş birçok problemi var. Zaten bu kadar problem olduğu için de bu kadar yetkinlikte arkadaşı bir araya getirdik. Bir yönetim kurulunun 3 kişiyle çalıştığı bir senaryoda çözülebilecek konular değil bunlar. Kendimize bir ilk 100 gün planı çıkardık. Bu 100 gün planında bütün bu problemlerin çözümü bütün yapmamız gerekenlerin listesi belli. Bunları zaten yakında üyelerimizle, Galatasaraylılarla, bütün kamuoyu ile paylaşacağız. Yani tüm çalışma planımız hazır." şeklinde yanıt verdi.

"Fatih Terim ev sahibi"

Burak Elmas başkanlık koltuğuna oturması durumunda Fatih Terim ile nasıl bir yol haritası belirleyeceğini aktardı.

"Fatih hoca benim için öncelikle çok iyi bir Galatasaraylı" diyen Elmas, "İkincisi çok sevdiğim ve Galatasaray'ın başarısı için birlikte çalıştığım bir Galatasaraylı. Üçüncüsü de Galatasaray Teknik Direktörü. Ama benim için birinci ve ikinci, üçüncünün önünde.

Fatih hoca ile özel bir ilişkim var. Genel kurulumuz da teveccüh gösterirse zaten hemen oturup, ne yapmamız gerektiğini konuşuruz. Tabii herkes merak ettiği için soruyor ama Fatih hoca zaten Galatasaray'ın içinde. Dışarıdan biri olmadığı için ev sahibi. Ev sahibi ile ilgili evde olacak mı, olmayacak mı diye bir tartışma saçma ve haksızlık. Hoca hem başarılı hem de zor birkaç sene geçirdi son dönemde. Onun için bir oturup yaşadıklarını, sonucunda ne yapmak istediğini anlamak lazım." ifadelerini kullandı.