CHP'de istifa şoku! Gaye Usluer Muharrem İnce'nin partisine mi geçecek?

25. ve 26. Dönem Eskişehir Milletvekili ve CHP PM Üyesi Prof. Gaye Usluer, CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

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İstifasını Twitter hesabından duyuran Prof. Dr. Gaye Usluer "Bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettim. Birlikte yol yürüdüğüm tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Barış Özgürlük Adalet Demokrasi mücadelesine vaz geçmeden devam edeceğim." ifadelerini kullandı.



Gazeteci Gürkan Hacır, istifa eden Prof. Dr. Usluer'le konuştuğu belirterek "Prof Gaye Usluer ile şimdi konuştum. “Partimin bana bir ihtiyacı kalmadığını düşündüm. Uzun bir değerlendirme sonunda bu kararı aldım. Henüz başka partiye geçme düşüncem yok. İlerleyen günler ne getirir bilemem”. Yani Memleket hareketi için kapıyı açık bıraktı." dedi.



"Şimdilik bir parti yok"

Prof. Dr. Usluer, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Düşünülerek alınmış bir karar, duygusal bir karar değil. Bir şekilde siyasi hayatım devam eder. Çok uzun zamandır düşünüyordum, duygusal bir karar değil. Düşünülerek alınmış bir karar. Hayırlı olsun inşallah. Gelecekte ne olur şu anda bilmiyorum. Şimdilik bir parti yok” diye konuştu.