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Acı haberi eşi duyurdu! Edebiyatçı Emine Işınsu hayatını kaybetti

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Türkiye'nin ünlü edebiyatçılarından Emine Işınsu, 83 yaşında hayatını kaybetti.

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Prof. Dr. İskender Öksüz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşi Emine Işınsu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu. Prof. Dr. Öksöz paylaşımında "Az önce eşim Emine Işınsu'yu kaybettim." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Allah rahmet eylesin. Başınız sağolsun. Sizlere sabr-ı cemil diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun." mesajını paylaştı. Ünlü Edebiyatçı Emine Işınsu, bir dönem Töre dergisini çıkarmış dönemin gençliği üzerinde önemli etkisi olmuştu.

Emine Işınsu kimdir?
Cumhuriyet döneminin tanınmış şair ve yazarı Halide Nusret Zorlutuna ile Tümgeneral Aziz Vecihi Zorlutuna’nın kızı olarak 17 Mayıs 1938 yılında Kars'ta dünyaya gelen Işınsu'nun edebi kişiliğine dair yüksek lisans ve doktora tezleri de yazılmış, Işınsu'nun, "Bir Yürek Satıldı oyunu, Küçük Dünya romanı dizi olarak çekilmiş ve TRT'de yayınlanmıştı.

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