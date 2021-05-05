Covid-19'un yeni bir belirtisi bulundu! İngiliz profesörün iddiası

İNGİLTERE'de yapılan bir araştırmaya göre, tırnaklarda ortaya çıkan bir iz kişinin daha önce Covid-19 geçirdiğini ortaya koyabilir.

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2019'dan beri küresel ortak gündem olmaya devam eden koronavirüs (Covid-19) pek çok bilimsel araştırmaya konu oluyor. Neredeyse 2 yıldır binlerce bilim insanı virüsü mercek altına alarak aklımızdaki sorulara yanıt arıyor.

Bu isimlerden birisi olan Profesör Tim Spector, kişinin Covid-19 geçirip geçirmediğini belirlemek için yeni bir belirti belirledi. İngiliz Metro gazetesinde yer alan habere göre, bir kişi Covid-19 geçirdiğinde bu tırnaklarında bir iz bırakıyor.

Tırnaklarda Covid geçmişi

Spector'a göre, tırnaklarda oluşan çizgi kişinin Covid geçmişi olduğuna işaret ediyor. 'Beau çizgileri' olarak da adlandırılan bu durum vücut enfeksiyondan kurtulduğunda ortaya çıkıyor.

'Beau çizgileri'nin kızamık veya kabakulak hastalıklarından sonra geliştiği daha önce saptanmıştı. Ancak bunun Covid-19 ile de ortaya çıktığına dair henüz bilim dünyasını tatmin edecek büyüklükte bir çalışma bulunmuyor. İngiliz basını Spector'ın araştırmanının bu durumu değiştirebileceğinin altını çiziyor.

Çizgilere egzama gibi cilt rahatsızlıklarının ve yetersiz beslenmenin de neden olabileceği belirtiliyor. Uzmanlar tırnak şeklindeki daha radikal değişikliklerin Tiroid hastalığı, diyabet veya demir eksikliği anemisi gibi ciddi hastalıkların habercisi olabileceği konusunda uyarıyor.