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Sinop'ta denizde gördü balık sürüsü sandı! Sevinç kısa sürdü gerçek bakın ne çıktı

İhlas Haber Ajansı

SİNOP’tan denize açılan balıkçılar gece vakti ilginç bir av yakaladı. Sonardan bakınca büyük bir balık sürüsü sandılar ancak sevinçleri kısa sürdü. Tam ağ atacakken gerçeği anladılar.

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Sinop’ta balıkçılar balık sürüsü umarken denizde şamandıra buldu. Büyük bir gemiden düştüğü değerlendirilen şamandıra Sinoplu balıkçıların karşısına çıktı. İlk anda balık sürüsü bulduklarını sanarak sevinen balıkçıları sonar yanılttı. Yaklaşınca gördükleri, balıkçıları şaşkına çevirdi. Zarar vermesin diye limana çeken balıkçılar şamandırayı satışa çıkardı.

35 yıllık balıkçı Hüseyin Baş, “Hamsiye çıktık sonarlarımız bunu buldu. Geceydi göremedik tabi. Çarpsak buna bize zarar verir. Ama kopmuş bir yerden sürüklenerek gelmiş. Sonarda gördük yanaştık. Bir baktık şamandıra. Yedek tekneyle çekerek limana getirdik. Sonarda bir cisim olarak algılıyor onu. Bir balık sürüsü gibi ama tabi yanaştığımız zaman anladık." ifadelerini kullandı.


"Bizim de işimize yaramıyor"
"Açık denizde hamsi ararken 12-13 millerde bulduğumuz şamandıra" diyen Baş "Çekerek getirdik buraya bir müşteri çıkmadı. Bu gemilerin arasında yükleme yaparken koydukları, bazen demirleme yerinde kullanılan bir şamandıra. Daha büyük gemiler bunu kullanıyor. Bizim de işimize yaramıyor ama biz denizde gördüğümüz için aldık getirdik” dedi. 4 yıldır limanda bekleyen şamandıra taliplisini bekliyor.

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