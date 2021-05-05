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Prens Philip'in ölüm nedeni belli oldu: Yaşlılık

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İNGİLTERE Kraliçesi Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in resmi ölüm nedeni 'Yaşlılık' olarak tespit edildi.

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Geçen ay 99 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in resmi ölüm kaydında 'yaşlılık' gerekçesi yer aldı. Philip'in ölümünde hastalık ya da yaralanma gibi başkaca bir neden görülmedi.

The Telegraph'ın bildirdiğine göre Philip'in ölüm sertifikası, kraliyet tıbbi hanesine başkanlık eden Sir Huw Thomas tarafından onaylandı.

İngiltere'de, doktorların uzun süreli gözlemlerine göre sağlığı giderek kötüleşen 80 yaş üstü hastalar için 'yaşlılık' ölüm nedeni olarak listelenebiliyor.

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