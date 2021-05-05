Salgında talep patlaması yaşandı! Fiyatı 3 bin TL'ye kadar çıkıyor

Sosyal mesafe ve hijyenin ön planda olduğu bu dönemde izole tatil anlayışı gereği, günlük kiralık villalara yoğun talep oluştu.

Abone ol

Koronavirüs salgını tatil planlarında da değişikliği beraberinde getirdi. Salgın nedeniyle otel gibi kalabalık ortamlara girmek istemeyenler, havuzlu villa ve izole tatillere yönelirken, şimdiden rezervasyonlarda yoğunluk yaşanmaya başladı. Villa kiralamalarında talep en çok Antalya’da yaşanırken, günlük fiyatlar ise ortalama 300 ile 3 bin lira arasında değişiklik gösteriyor.



Konu ile açıklamalarda bulunan villa kiralama platformu kurucusu Sercan Korkuç, “Villa sektörü geçtiğimiz yıllara göre 8 kat artarak büyüme elde etti. Bunların sebeplerinden biri pandemi döneminde vatandaşların aileleri ile tatil yapması. Bu yaz villasız kalmak istemiyorsa vatandaşlarımız biran önce rezervasyon yapmaları gerekiyor. Bu rezervasyonları da bilindik ve TÜRSAB belgesi olan firmalardan yapmaları çok ucuz ise uzak durmaları gerekiyor” dedi.







“Günlük fiyatlar ise 300 ile 3 bin lira arasında değişiklik gösterebiliyor”

Villa turizminin pandemiden öncede talep gördüğünü belirten Korkuç, “Pandemi herkesi bu turizmden haberdar etti. Havaların ısınması ve kapanmanın gelmesiyle bir yoğunluk yaşıyoruz. Bayram tatillerinin iptal olması bizim için farklı oldu ama blok şekilde kiralama yapan vatandaşlarımızı villalarımızda ağırlıyoruz. Konforlu ve hesaplı bir tatil için geniş aileler daha çok villa tatilini tercih ediyorlar. Villa sektörü için sezon hızlı bir şekilde başladı diyebiliriz. Villa fiyatları mevsimlere ve etkenlere göre değişiklik gösterebiliyor. Her bütçeye uygun villalarımız var. Günlük fiyatlar ise 300 ile 3 bin lira arasında değişiklik gösterebiliyor” şeklinde konuştu.







“Villa sektörü geçen senelere göre 8 kat arttı”

Bölge olarak çok fazla villalarının olduğunu vurgulayan Korkuç, “En çok Antalya ve kalkan bölgesinde villamız bulunuyor. Bunların yanında Fethiye, Dalyan, Belek, Sapanca, Şile ve Zonguldak’ta da villalarımız mevcut. Antalya bu yerlerin arasında en çok talep gören yer. Villa sektörü geçtiğimiz yıllara göre 8 kat artarak büyüme elde etti. Bunların sebeplerinden biri pandemi döneminde vatandaşların aileleri ile tatil yapması. İkinci en büyük etken ise bir kere villa tatili yapan bir aile tekrar villa tatili yapmak istiyor. Bu yaz villasız kalmak istemiyorsa vatandaşlarımız biran önce rezervasyon yapmaları gerekiyor. Bu rezervasyonları da bilindik ve TÜRSAB belgesi olan firmalardan yapmaları çok ucuz ise uzak durmaları gerekiyor” diyerek sözlerini tamamladı.