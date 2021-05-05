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Fenerbahçe, Bruma'nın peşinde! Yunan basını duyurdu

Yunan basını, Almanya'dan Eintracht Frankfurt ile Türkiye'den Fenerbahçe'nin Bruma için devrede olduğunu ve temasların olduğunu iddia etti.

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Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de diğer taraftan gelecek sezon için çalışmalar devam ediyor. Yunan basını, Fenerbahçe için sürpriz bir transfer iddiası ortaya attı. Yunanistan'dan iapopsi.gr'nin haberine göre; Olympiakos, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Bruma'nın satın alma opsiyonunu düşürmek istiyor.

Bruma'nın 7 milyon Euro opsiyonu var
Bruma'nın bonservisinin alınıp alınmamasına yönelik heniz bir karar verilmedi. Yunan ekibi, futbolcunun 7 milyon Euro'luk opsiyonunu karşılayabilecek olmadığı da konuşuluyor. Olympiakos, Bruma'yı 1 sene daha kiralamak ve 2022'nin yaz döneminde satın alma opsiyonu içeren bir anlaşa istiyor.

Fenerbahçe ve Frankfurt, Bruma için devrede
Yunan basını, Almanya'dan Eintracht Frankfurt ile Türkiye'den Fenerbahçe'nin Bruma için devrede olduğunu ve temasların olduğunu iddia etti. Bruma bu sezon 33 maçta 9 gol atıp 5 de asist yapmıştı.

Bruma Galatasaray'a kaç para kazandırdı?
Galatasaray'da Fatih Terim'in prenslerinden biri olan Bruma, Sporting Lizbon'dan 10 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti. Bruma, 2016'da 15 milyon Euro karşılığında Leipzig'e satılmıştı. Futbolcu 2019 yılında ise Leipzig'den PSV'ye gitmişti. 

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