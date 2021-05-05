AK Parti'den olay CHP paylaşımı! 'CHP Yalan Üretim Merkezi' çizgi film oldu

AK Parti'nin resmi Twitter hesabından dün akşam saatlerinde CHP Genel Merkezi'nin buzlanmış bir fotoğrafıyla "Yarın saat 14:00'te" notu paylaşılmıştı. Bugün saat 14:00'te o paylaşımın sırrı çözüldü.

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AK Parti'nin resmi Twitter hesabından, CHP Genel Merkezi'nin bulurlanmış fotoğrafı eşliğinde "Yarın saat 14.00'te" (bugün) denilerek pinokyo emojiisi paylaşıldı. Bu paylaşım merak konusu olurken, Tüm gözler AK Parti'ye çevrilmişti. Bugün saat 14:00'te AK Parti hesabından tüm merak giderildi.

AK Parti, "YALAN ÜRETİM MERKEZİ" notuyla 3 dakikalık bir animasyon filmi yayınlandı. İşte o paylaşım ve o video....