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Bartın onun için ayakta! Ormanlık alanda kaybolan kişi aranıyor

 BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde, ormanlık alanda kaybolan 82 yaşındaki kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

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Kale köyünde dün sabah saatlerinde evinden ayrılarak ormanlık alana giden Hüseyin Eray'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, köylülerin de yardımıyla bölgede arama çalışması başlattı.
Yaklaşık 100 kişiden oluşan 12 ekiple sürdürülen arama faaliyetine iz takip köpeklerinin yanı sıra drone ile de destek veriliyor.

Köy muhtarı Hüseyin Yay, dün öğle saatlerinden itibaren arama yapıldığını ancak herhangi bir ize rastlanamadığını söyledi. Eray'ın sıklıkla mantar toplamaya çıktığını belirten Yay, "Gece uyumamış ve sabaha karşı evden çıkmış. Bir yerde düştü mü ne oldu bilmiyoruz. İnşallah yakın zamanda sağ salim bulunur." dedi.

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