Brand İstanbul Park yatırımcısına kazandırdı

Tüm projelerinde yatırımcısına kazandıran Ems Yapı, inşaatı tamamlanan Brand İstanbul Park projesinde 1 yılda yatırımcılarına ortlama yüzde 90 ile yüzde 120 arasında getiri sağladı.

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EMS YAPI'nın Beylikdüzü'nde hayata geçirdiği Brand İstanbul Park projesine yatırımcının yoğun ilgisi devam ediyor. Satışa çıktığı gün yüzde ellisi satılan projeye, bölgedeki EMS YAPI markalı projeler de Beylikdüzü'nü

gayrimenkul yatırımında zirveye taşıyor.

Tüm projelerinde yatırımcısına kazandıran Ems Yapı, inşaatı tamamlanan Brand İstanbul Park projesinde 1 yılda yatırımcılarına ortlama yüzde 90 ile yüzde 120 arasında getiri sağladı. Kaliteli malzeme, birinci sınıf işçilik ve modern yaşamın tüm ihtiyaçları proje ve daire planlarında yer

alıyor. Ems Yapı markasını tercih ettiren bir diğer nokta ise teslim sonrası hizmetler. Piyasadaki en uygun aidatlardan işletilen Brand İstanbul Park bloklarında sosyal tesisler, aidatlara dâhil olarak site sakinlerine hizmet veriyor.

Daire modelleri

Ems yapı markasının tüm ayrıcalıklarını taşıyan Brand İstanbul Park Projesi toplamda 3 blok 396 daire ve yaklaşık 11.000 m2 ticari üniteden oluşuyor. Residence-Suit-Ofis Bloklar olmak üzere bağımsız girişler ve sosyal tesislerle birbirinden ayrılan bloklarda 1+1 , 2+1 , 3+1 , 4+1 tiplerde daireler var.

''Huzurla oturacakları yaşam alanları vaat ediyoruz''

Ems Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Emre Mermer “Brand İstanbul Park” projesini anlatırken şu ifadeleri kullandı; ''Bizler müşterilerimize sadece konut değil aynı zamanda yaşamlarından keyif almalarını sağlayacak, içinde huzurla oturacakları yaşam alanları vaat ediyoruz. Dolayısıyla A’dan Z’ye tüm çalışmalarımıza titizlikle yaklaşıyor, teslim öncesi verdiğimiz hizmetlerin, teslim sonrasında vereceğimiz hizmetlerin bir göstergesi olduğuna inanıyoruz. Covid-19 salgın döneminde çalışmalarına hiç ara vermeden devam eden ve tapuları söz verdiğimiz zamandan öncesinde teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Yüzde 90 ile yüzde 120 arasında kazanç

Her projemizde birinci sınıf işçilik, malzeme ve alanının önde gelen markalarına yer veren EMS YAPI, faaliyet bölgesine değer kattığı gibi “Güven ve Kalitesini” sürdürebilir şekilde korumaya devam ediyor. Tüm projelerinizde, değer katan, mutlu yaşam alanları yaratan şirket olma bilinciyle hareket ettik. Bunu yaparken de her zaman müşterilerimizin haklarını korumayı ve maksimum müşteri mutluluğunu amaçladık. Brand Park İstanbul projemizde bizi tercih eden tüm müşterilerimize ve kalite standartlarına uygun nitelikteki çok özel ürünleriyle bize dersek veren tüm tedarikçilerimize bir kez daha teşekkür etmek istiyoruz. Yüksek kaliteye verdiğiniz önemden ve buna bağlı olarak hem insan hayatına hem de yatırımın değerine gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Farklı bir sosyal hayatın kapılarını açan proje, yatırımcılarına ortalama yüzde 90 ile yüzde 120 arasında kazanç sağladığını gururla belirtiriz.''