Millet İttifakı ortaklarının liderleri '128 milyar dolar ve damat nerede' challenge'i yaptı!

Sosyal medyada 'meydan okuma/challenge' modası Yıldız Tilbe'nin ünlü isimlere attığı paslarla tekrar gündemde. Millet İttifakı'nın ortakları da "128 Milyar Dolar Nerede?" kampanyasını 'challenge' modasına uydurdu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun pasıyla başlayan meydan okuma, Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu ile devam etti.

Abone ol

Millet İttifakı ortakları CHP ve İYİ Parti'nin liderleri sosyal medyadaki 'meydan okuma / challenge' modasına uyup "128 Miyar Dolar Nerede?" kampanyasının fitilini yeniden ateşlediler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun pasına Meral Akşener cevap verip pası Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'na attı. Karamollaoğlu da pası Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'a attı.

Meral Hanım nerede olduklarını biliyor musunuz!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadaki 'challenge' modasına uyarak Twitter hesabından "Bu ülkenin 128 milyar doları ve bir de damadı kayboldu Meral Hanım. Soruyoruz, farklı farklı yanıtlar alıyoruz; siz nerede olduklarını biliyor musunuz? @meral_aksener" paylaşımı yaptı.

Sizde yeni bir bilgi var mı Temel Bey!

Kılıçdaroğlu'nun pasına anında cevap veren İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Biz de milletimizin hazinesine uzanan elleri takipteyiz Kemal Bey. İktidar istediği kadar kaçsın, istediği kadar saklansın yılmadan kovalamaya devam. Sayın @T_Karamollaoglu sizde yeni bir bilgi var mı?" paylaşımı yaptı.

Öyle değil mi Gültekin Bey...

Meral Akşener'in pasına gecikmeli olarak cevap veren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Meral Hanım, insanımız her şeyin farkında. İnanıyorum ki milletimiz, pek yakın bir zamanda bu keyfiliğe, hukuksuzluğa, israfa, yıllardır alın teriyle biriktirileni çarçur edenlere dur diyecek ve güzel bir ders verecektir. Öyle değil mi @DpGultekinUysal

Bey?" paylaşımı yaptı ve pası Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'a attı.