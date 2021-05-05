İstanbul Havalimanı'nda 'VIP' göçmen kaçakçılığı! Büyük oyunu polis deşifre etti

İSTANBUL Havalimanı’nda, 'ameliyat olmuş hasta' taklidi yaparak kafası sarılı halde uçağa binmeye çalışan Ortadoğu kökenli bir göçmen ile ona ‘refakat’ eden şebeke üyesi İsrailli bir kadın ve 1 erkek şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kaçakçıların ‘VIP’ yöntem olarak başvurduğu ‘ameliyat’ oyununu, kafası sarılı halde tekerlekli sandalyeyle pasaport kontrolüne giren ‘yolcudan’ şüphelenen polis deşifre etti.

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Türkiye’ye gelen ve buradan da Avrupa ülkelerine kaçmaya çalışan asıl adı “Mohamad Al-Jamal” olan Lübnan asıllı bir göçmen, kendisine başka kişiler adına düzenlenmiş pasaport temin eden insan kaçakçıları ile anlaştı. Kaçakçılar, Al-Jamal’ı ‘yeni ameliyat olmuş hasta’ gibi makyaj yaparak elleri ve kafasını sarıp, yurt dışına çıkarmak için plan yaptı.

Sargı bezli kamuflaj

İstanbul Havalimanı'na başı ve burnu sarılı gelen şahsın yanında ise şebekenin ‘refakatçı’ olarak kullandığı İsrail asıllı Ester Hana A.R. isimli bir kadın yer aldı. Şebekenin İsrailli üyesi kadın, ‘refakatçi’ olduğu kişi için yeni ameliyat olduğunu söyleyerek "Yürüyemiyor, konuşamıyor" dedi ve yer hizmetlerine bakan görevlilerden yardım talep etti.

Tekerlekli sandalye ile pasaport kontrolüne götürdü

Havalimanı görevlileri, tekerlekli sandalyeye aldıkları Lübnan uyruklu adama pasaport kontrolüne kadar eşlik etti. Refakatçisi Ester Hana A.R., ameliyatlı olduğu söylenen Lübnan asıllı göçmenin "Mohammed Bannout" adına düzenlenmiş pasaportunu polise uzattı.

Polis şüphelendi

Pasaport kontrolündeki polis, ameliyatlı olduğu söylenen yolcunun maskesini indirmesini istedi. Maskesi indirilen yolcu ile pasaporttaki fotoğrafı karşılaştıran polis, durumdan şüphelendi.

Daha önce başkalarına ait pasaport ile Avrupa ülkelerine göçmen kaçıran kaçakçıların akılalmaz yöntemlerine karşı uyarılan havalimanındaki pasaport polisi, söz konusu yolcuyu daha dikkatle inceledi.

Kaş yapılarındaki farklılık ele verdi

Ardından davranışından ve hareketlerinden şüphelenerek risk analiz odasına davet etti. Yolcu ile ilgili yüz hatları ve parmak izi yapıldı. Pasaport ile yolcu üzerinde uyuşmazlık tespit edildi. Fotoğraftaki ile engelli sandalyesindeki kişinin kaş yapılarındaki farklılığı tespit eden polis, Havalimanı Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber vererek 2 yolcuyu gözaltına aldırdı.

Kadın, şebeke üyesi çıktı

Polise verdiği ifadesinde Avrupa ülkelerine kaçmak istediğini ifade eden Al-Jamal, göçmen kaçakçıları ile anlaştığını itiraf etti. Pasaportu Lübnan asıllı göçmene veren de, İsrail kökenli ‘refakatçı’ kadın da göçmen kaçakçılığı şebekesinin üyesi çıktı.

3 şüpheli de gözaltına alındı

Lübnanlı göçmene para karşılığı pasaportunu satan Mohammed Bannout adlı şahıs da polis tarafından havalimanında gözaltına alındı. Gözaltına alınan Orta Doğu kökenli Mohammed Bannout, göçmen kaçakçılığı yapan şebeke için çalıştığını itiraf etti. Polis, Mohammed Bannout, Mohamad Al Jamal ile İsrailli sözde ’refakatçı’ Ester Hana A.R. hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yaparak adli soruşturma başlattı.