Son Dakika gelişmesi! Suudi Arabistan yönetimi bu yıl da Hac ibadetini yasaklıyor

Reuters'in son dakika haberine göre Suudi Arabistan, Türkiye dahil diğer ülkelerden gelecek hacı adaylarına Covid-19 nedeniyle hac ibadetini yasaklamayı planladığını belirtti.

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İngiliz haber ajansı Reuters, ismini vermediği iki kaynağa dayandırdığı haberinde, Suudi Arabistan'ın, diğer ülkelerden gelecek hacı adaylarına Covid-19’un yayılması riskinden dolayı hac ibadetini yasaklamayı planladığını belirtti.

Haberde, Suudi Arabistan, Covid-19 vakalarının küresel olarak artması ve yeni varyantların ortaya çıkması konusunda endişelerin artması nedeniyle, diğer ülkelerden gelen hacı adaylarını kabul etmemeyi planladığı bildirildi.

Kaynakların aktardığına göre yurtdışından gelenlere hac yasağı konması durumunun tartışmalarının sürdüğü bildirilirken, kesin kararın kısa bir süre içerisinde verileceği belirtildi.

Kaynaklar: Sadece aşılanmış ya da korona geçirenler

Resmi verilere göre her yıl 2,5 milyon hacı adayının ibadet için Suudi Arabistan’a geldiği belirtilirken konuyla ilgili konuşan iki kaynak, yetkililerin yurtdışından hacıları ağırlama planlarını askıya aldıklarını, yalnızca aşılanmış veya Covid-19'dan en az altı ay önce iyileşmiş olan Suudi uyruklu hacılara izin vereceklerini söyledi.

Yaş kısıtlaması iddiası!

Kaynaklardan biri, Hac ibadetine katılacak kişilerin yaşına da kısıtlamalar uygulanacağını söyledi. Diğer kaynak ise, Suudi yönetiminin planının başlangıçta yurt dışından kısıtlı sayıda aşılanmış hacıya izin vermek olduğunu söyledi. Hükümet medya ofisi ise konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.