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Diyarbakır'da yaşandı! Hastadan 'Tok gel' diyen hemşireye tehdit

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DİYARBAKIR'da bir hasta, aç karnına tahlil yapılamayacağını söyleyen hemşirenin üzerine yürüyüp tehdit etti.

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Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde önceki gün sıra fişi alan bir şahıs, kendisine sıra gelmesiyle birlikte odaya girdi.

Hemşirenin "Aç karın mı tok karın mı" sorusuna aç olduğu cevabını veren kişi, bir şeyler yemesi için kantine yönlendirildi. Hastaya öğleden sonra gelmesi gerektiği, bu şekilde işlem yapılamayacağı ifade edildi. 

İsmi öğrenilemeyen hasta aldığı cevabın ardından hemşireyi tehdit edip hakaretler savurdu. Çevredekilerin araya girmesiyle şahıs odadan çıkartıldı.

Hemşirenin kendisini tehdit eden zanlıdan şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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