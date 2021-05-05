BIST 1.417
DOLAR 8,35
EURO 10,04
ALTIN 476,79
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta.
ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

Bursa'da yürek yakan ölüm! Hamile hakim covid-19'dan öldü 6 gün önce alınan bebeği...

Demirören Haber Ajansı

BURSA Adliyesi’nde görevli hakim Ebru Us Aykaş (42), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 6 aylık hamile olan Aykaş’ın karnındaki bebeği, ölümünden 6 gün önce operasyonla alındı. Bebeğin yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

Abone ol

Bursa 14'üncü İş Mahkemesi hakimi Ebru Us Aykaş, 23 Nisan’da rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Aykaş’ın yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. 6 aylık hamile olan Aykaş, durumu ağırlaşınca Bursa Şehir Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Aykaş’ın karnındaki bebeği 29 Nisan’da operasyonla alındı. 6 aylıkken dünyaya gelen bebek, yoğun bakımda tedaviye alındı. Hakim Aykaş ise bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hakim Ebru Us Aykaş’ın ölümü, Bursa Adliyesi’nde görev yapan memur ve çalışanları yasa boğdu.

Bursa Adliyesi, Ebru Us Aykaş için taziye mesajı yayınladı. Mesajda, "Bursa 14'üncü İş Mahkemesi Hakimi Ebru Us Aykaş tedavi gördüğü Bursa Şehir Hastanesinde 05.05.2021 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi bugün Ordu ili Ünye ilçesinde defnedilecek olup, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve teşkilatımıza başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.


"Yargı camiasının başı sağ olsun"
Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili ve İkinci Daire Başkanı Mehmet Yılmaz ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Değerli meslektaşımız, Bursa Hakimi Ebru Us Aykas’ın vefat haberini üzüntü ile öğrendik. Merhumeye Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, ailesinin, yakınlarının ve yargı camiasının başı sağ olsun" dedi. Hakim Aykaş'ın cenazesi, memleketi Ordu'nun Ünye ilçesine gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Noterliklere yeni işlemler geliyor Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı
Anneler Günü için süper fırsatlar!
Bartın onun için ayakta! Ormanlık alanda kaybolan kişi aranıyor
Adıyaman'da Kovid-19 tedbiri! 27 ev karantinaya alındı
İstanbul'da gelin kayınpederi hastanelik etti: Kapıyı kilitlediler, duvara yapıştırıp...
13 gün sonra cesedi bulunmuştu! Kızını gömenlere tahliye istenince mahkeme heyetinin önünde diz çöktü
Millet İttifakı ortaklarının liderleri '128 milyar dolar ve damat nerede' challenge'i yaptı!
TFF, Tahkim'in kararlarının gerekçesini açıklayacak
Ankara'da yasak aşkta şok eden karar! Kocası uygunsuz fotoğrafları görünce...
Tam kapanma hal esnafını vurdu sebze ve meyve çöpe gitti
Yorumlar