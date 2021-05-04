Ordu'da emekli coğrafya öğretmeni kayalıklarda keşfetti en az 15 tür var

“65 ile 200 milyon yıl öncesinde yaşayan canlıların ammonit fosili var”

“Bu kayacın üzerinde yaklaşık 65 milyon yıl ile 200 milyon yıl önce yaşamış yumuşakçalar sınıfından ahtapot benzeri bir hayvan olan ammonit fosilleri var” diyen Ekiz, “Bu bahsettiğimiz dönem dinozorlar çağıdır. Ammonit de dinozorlarla birlikte nesli tükenmiş bir canlıdır bu fosili ise eşsiz bir örnektir. Bu kolay bulunan bir örnek değil. Bu basit bir kayaç gibi görünebilir ama aslında bu müthiş bir tabiat varlığı. Hemen koruma altına alınıp sahip çıkılması gereken bir hazinedir. Bizde yok olmasına zarar görmesine izin vermeden kurulacak olan müzede sergilenmesini istiyoruz ve bu konuda da yetkililerden destek bekliyoruz” şeklinde konuştu.