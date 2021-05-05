BIST 1.422
DOLAR 8,33
EURO 10,01
ALTIN 477,73
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta.
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta.

Kadıköy'de denize düşen terliğini almak isterken boğularak hayatını kaybetti

ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye
ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

KADIKÖY'de Azerbaycanlı aktivist Bayram Mammadov (25), denize düşen terliklerini almak için yüzme bilmediği halde suya atlayınca, boğularak hayatını kaybetti.

Abone ol

Olay, 2 Mayıs günü, öğle saatlerinde Kadıköy Moda Sahili'nde yaşandı. Azerbaycan uyruklu Bayram Mammadov'un terlikleri denize düştü. Mammadov da terliklerini almak için yüzme bilmediği halde suya atladı. Bir süre denizde çırpınan genç, akıntıya kapılıp gözden kayboldu.

Cansız bedeni Haydarpaşa garı açıklarından çıktı
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler suda arama çalışması başlatırken, Bayram Mammadov'un cansız bedeni saatler sonra Haydarpaşa Tren Garı açıklarında bulundu.

Arkadaşı kayıp ihbarı vermeye geldi
Öte yandan Azerbeycanlı gencin ölümünden 2 gün sonra Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelen bir kişi, arkadaşından 2 gündür kayıp olduğunu söyledi.

Polisin gösterdiği fotoğraftan ise, kayıp arkadaşının Mammadov olduğunu teşhis etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Premier Lig kapılarını taraftara açıyor
Anneler Günü için süper fırsatlar!
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan yazar Emine Işınsu Öksüz için taziye mesajı
Samsun'da kendisini filyasyon ekibi görevlisi olarak tanıttı! Evlerdeki paraları alıp kaçtı
Anastasiadis’in '97 bin Kıbrıslı Türk utanmalı mı?' sözlerine KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan yanıt
Ücretler 4 ay ertelendi! RTÜK Spotify için kararını verdi
Antalya'da belgesiz seyahat eden şahıs: Halamın oğlu genel müdür
Skandal paylaşımda bulunan CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında soruşturma başlatıldı
CHP'li belediye başkanı kayınbiraderini işe aldı: Başka ehil bir kişi bulamadım
AK Parti'den olay CHP paylaşımı! 'CHP Yalan Üretim Merkezi' çizgi film oldu
Yorumlar 1 yorum