Kadıköy'de denize düşen terliğini almak isterken boğularak hayatını kaybetti

KADIKÖY'de Azerbaycanlı aktivist Bayram Mammadov (25), denize düşen terliklerini almak için yüzme bilmediği halde suya atlayınca, boğularak hayatını kaybetti.

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Olay, 2 Mayıs günü, öğle saatlerinde Kadıköy Moda Sahili'nde yaşandı. Azerbaycan uyruklu Bayram Mammadov'un terlikleri denize düştü. Mammadov da terliklerini almak için yüzme bilmediği halde suya atladı. Bir süre denizde çırpınan genç, akıntıya kapılıp gözden kayboldu.

Cansız bedeni Haydarpaşa garı açıklarından çıktı

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler suda arama çalışması başlatırken, Bayram Mammadov'un cansız bedeni saatler sonra Haydarpaşa Tren Garı açıklarında bulundu.

Arkadaşı kayıp ihbarı vermeye geldi

Öte yandan Azerbeycanlı gencin ölümünden 2 gün sonra Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelen bir kişi, arkadaşından 2 gündür kayıp olduğunu söyledi.

Polisin gösterdiği fotoğraftan ise, kayıp arkadaşının Mammadov olduğunu teşhis etti.