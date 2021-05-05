BIST 1.422
DOLAR 8,33
EURO 10,01
ALTIN 477,73
HABER /  GÜNCEL
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta.
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan yazar Emine Işınsu Öksüz için taziye mesajı

ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye
ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefat eden yazar Emine Işınsu Öksüz için taziye mesajı yayımladı.

Abone ol

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yazar Emine Işınsu Öksüz için taziye mesajı yayımladı.  Şentop, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Edebiyat hayatımıza Sancı, Kaf Dağı'nın Ardında ve Çiçekler Büyür gibi kıymetli eserleriyle büyük katkılar sunan yazar Emine Işınsu Hanımefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Şentop, bir başka Twitter mesajında da Gostivarlı, tüm İstanbul'a Balkan tulumbasını sevdiren, Eyüpsultan Rio Tulumbacısının sahibi, hemşehrisi Gayur Muçi'nin vefat ettiğini büyük bir teessürle öğrendiğini belirterek, "Kendisine Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." paylaşımını yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Mostafa Mohamed: Beşiktaş'ı puansız göndereceğiz
Anneler Günü için süper fırsatlar!
Samsun'da kendisini filyasyon ekibi görevlisi olarak tanıttı! Evlerdeki paraları alıp kaçtı
UEFA'dan Şampiyonlar Ligi finali açıklaması: Stada 25 bin taraftar alınacak
Ücretler 4 ay ertelendi! RTÜK Spotify için kararını verdi
Skandal paylaşımda bulunan CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında soruşturma başlatıldı
CHP'li belediye başkanı kayınbiraderini işe aldı: Başka ehil bir kişi bulamadım
AK Parti'den olay CHP paylaşımı! 'CHP Yalan Üretim Merkezi' çizgi film oldu
Bursa'da yürek yakan ölüm! Hamile hakim covid-19'dan öldü 6 gün önce alınan bebeği...
Noterliklere yeni işlemler geliyor Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı
Yorumlar