TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan yazar Emine Işınsu Öksüz için taziye mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefat eden yazar Emine Işınsu Öksüz için taziye mesajı yayımladı.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yazar Emine Işınsu Öksüz için taziye mesajı yayımladı. Şentop, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Edebiyat hayatımıza Sancı, Kaf Dağı'nın Ardında ve Çiçekler Büyür gibi kıymetli eserleriyle büyük katkılar sunan yazar Emine Işınsu Hanımefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Şentop, bir başka Twitter mesajında da Gostivarlı, tüm İstanbul'a Balkan tulumbasını sevdiren, Eyüpsultan Rio Tulumbacısının sahibi, hemşehrisi Gayur Muçi'nin vefat ettiğini büyük bir teessürle öğrendiğini belirterek, "Kendisine Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." paylaşımını yaptı.