Ali Koç'a Emre Belözoğlu tepkisi: Şampiyon olurduk

Fenerbahçe'de bazı yöneticilerin Ali Koç ile yaptığı toplantıda “Keşke Emre daha önce gelseydi. Şampiyon olurduk” dedikleri ve yeni sezonda hoca tercihlerinin Emre Belözoğlu olduğu ortaya çıktı.

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Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'nin başında gösterdiği başarılı performans sonrasında yönetimden itiraf geldi. Bazı yöneticilerin Başkan Koç ile yaptığı toplantıda "Keşke Emre daha önce gelseydi. Şampiyon olurduk" dedikleri ve yeni sezonda hoca tercihlerinin Emre Belözoğlu olduğu ortaya çıktı.

''Hoca operasyonunu erken yapmalıydık''

Takvim gazetesinde yer alan habere göre; Fenerbahçeli yöneticilerin "Kulübün genlerine uygun futbol oynatıyor. Takıma hakim. Hoca operasyonunu erken yapmalıydık. En büyük hatamız bu oldu" dediği bildirildi. Bu arada Emre Belözoğlu göreve geldikten sonraki takım istatistikleri de dikkat çekti.

Emre Belözoğlu geldi rakamlar değişti

Erol Bulut dönemindeki 1,97'lik puan ortalaması Emre Belözoğlu döneminde 2,43'e yükseldi. Atılan gol ortalamasında ufak bir farkla 1,86'ya 1,8'le yine Belözoğlu üstün olan teknik adam oldu. Emre Belözoğlu, yenilen gol ortalamasını ise 1,03'ten 0,86'ye düşürmeyi başardı. Belözoğlu, Kadıköy'de 4 maç üst üste kazanarak bu sezon iç sahadaki kötü tabloyu da bir nebze olsun sildi.

Orta saha ayağa kalktı

Fenerbahçe'de orta sahada görev yapan oyuncuların üretkenliği arttı. Ozan Tufan, Sosa, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Pelkas son 5 maçta toplamda 10 gol katkısı sağladı. Ozan Tufan 3 asist, İrfan Can Kahveci 1 asist, Pelkas 2 gol 1 asist, Mert Hakan Yandaş 1 gol 1 asist, Sosa 1 gol atarak toplamda 10 kez skora katkı sağladı.

Maurizio Sarri reddetmiş

Öte yandan Maurizio Sarri'nin Fenerbahçe'yi reddettiği ortaya çıktı. La Gazzetta Dello Sport "Marsilya'yı 10 dakikada reddetti, F.Bahçe ile görüşmedi" diye yazdı.