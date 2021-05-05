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Cuma günü açılacaktı! Taksim Camii'nin açılışı ertelendi

TAKSİM Meydanı'nda 17 Şubat 2017 tarihinde yapımına başlanan Taksim Camii'nin cuma günü planlanan açılışı ertelendi.

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Cuma günü açılması planlanan Taksim Camii'nin açılışının ertelendiği duyuruldu. Caminin açılışı koronavirüs önlemleri kapsamında başka bir tarihe ertelendi.

Yüzde 99'u tamamlanan camii, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Taksim Meydanı'nda 4 yılda inşa edildi. Açılıştan önce son hazırlıkları yapılan camiye en son 3 bin 500 metrekare Manisa'da özel olarak dokunan halı serildi.

İbadete açılmasıyla birlikte 2 bin 250 kişinin namaz kılabileceği camii, 2 bin 482 metrekare arsa alanına, yaklaşık 16 bin 500 metrekare de inşaat alanına sahip.

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