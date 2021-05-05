Bakan Fatih Dönmez, müjdeyi duyurdu: 'Kanuni' ilk görevi için Karadeniz'e açıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin 3. sondaj gemisi olan Kanuni'nin, ilk sondaj görevi için Türkali-2 kuyusuna doğru yola çıktığını duyurdu.

Abone ol

Bakan Dönmez, sosyal medya hesabından konuya ilişkin “Denizlerde Kanunu Devri” başlığıyla yaptığı paylaşımda, “Kanuni Sondaj Gemimiz ilk görevi için milletimizin duasıyla Karadeniz’e açıldı. İlk sondajını Sakarya Gaz Sahası’nda yapacak olan gemimiz, Türkali-2 kuyusunda derin deniz kuyu testlerini gerçekleştirecek. Hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.