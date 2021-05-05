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Dünyanın en fazla aşılama yapılan ülkesi vakaların artması nedeniyle yeni kısıtlamalar getirdi

Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan Seyşeller'de koronavirüs (COVID-19) vakalarında yaşanan artış nedeniyle yeni kısıtlamalar uygulamaya koyuldu.

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Doğu Afrika'daki ada ülkelerinden Seyşeller'de vakalarda yaşanan artış, hükümeti yeni tedbirler almaya itti.

Geçtiğimiz yıl salgının ilk dalgasının ardından dünya genelinde uluslararası turizme yeniden açılan ilk ülkelerden biri olan Seyşeller'de, yeni kısıtlamalar kapsamında okullar da dahil halka açık yerler tamamen kapatılacak, tüm spor etkinlikleri de iptal edilecek.

Sputnik'te yer alan habere göre, Sağlık Bakanı Peggy Vidot, diğer üst düzey yetkililerle birlikte düzenlediği basın toplantısında, son günlerde vaka sayısında görülen artış eğilimi nedeniyle endişelendiğini dile getirerek halka kamusal kısıtlamalara uyulması yönünde çağrıda bulundu.
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'Aktif vakaların yüzde 16'sını yabancılar oluşturuyor'

Seyşeller Halk Sağlığı Komisyonu yetkililerinden Jude Gedeon ise toplantının ardından yerel basına yaptığı açıklamada, aktif vakaların yüzde 16'sını yabancıların oluşturduğunu belirterek "Şu anda bin 68 aktif vaka var, bunların yüzde 84'ü yerel halktan, yüzde 16'sı ise yabancı. Aktif vakaların yaklaşık yüzde 65'i aşılanmamış veya aşının yalnızca bir dozunu yaptırmış, geri kalanlar ise her iki dozu da yaptırmış durumda" dedi.

Gedeon, kısıtlamaların kaldırılması konusunun ise bu ayın sonlarına doğru Cumhurbaşkanı Wavel Ramkalawan başkanlığında konuya ilişkin düzenlenen toplantıda görüşüleceğini belirtti.

Her 100 kişiye düşen doz sayısı 128.98 oldu

Çin'in Sinopharm aşısı ve AstraZeneca'nın Covishield'ı ile COVID-19'a karşı aşılamaların devam ettiği Seyşeller'de uygulanan doz sayısı ülke nüfusunu aşarken, her 100 kişiye düşen doz sayısı 128.98 oldu.

Yaklaşık 98 bin nüfuslu Seyşeller, vatandaşlarının yüzde 62'sini aşılayarak, nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke oldu. Ekonomisi büyük ölçüde turizme bağlı olan ülke, aşılama programı başladıktan sonra uluslararası seyahate yeniden açılan ilk ülkelerden biriydi.

Geçtiğimiz ay Hindistan, Pakistan ve Bangladeş'ten ülkeye gelenlere vize vermek için aşı sertifikası şartı koyan Seyşeller, mutasyonlu virüs nedeniyle Brezilya ile uçuş yasağını devam ettiriyor.

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