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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, Türkiye'de Sputnik V aşısının ortak üretimini konuştu.

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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Erdoğan bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler Türkiye'deki epidemiyolojik durum ışığında koronavirüsün yayılmasıyla mücadele konusunu detaylı bir şekilde ele alırken Putin, bu alandaki pratik işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu ifade etti. 

Putin ile Erdoğan'ın Rus koronavirüs aşısı Sputnik V'nin Türkiye'deki tesislerde ortak üretimiyle ilgili imkanları istişare ettiği belirtildi. 

Sputnik V aşısının tedarikinin bu aydan itibaren en kısa sürece organize edilmesi üzerinde durulduğunu belirten Kremlin, Rus aşısının Türkiye'deki tesislerde ortak üretimiyle ilgili imkanlar üzerinde çalışma yapıldığını kaydetti.

Erdoğan, Rus tarafının verdiği destek için Putin'e teşekkür ederken taraflar, alınan salgınla mücadele önlemlerinin mevcut durumun ciddi bir şekilde iyileşmesini ve turizm alanındaki iki taraflı trafiğin yeniden başlamasını sağlayacağını ifade etti.

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