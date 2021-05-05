Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte vaka sayıları en çok azalan iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı. Buna göre İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars'ta vakalar düşüşe geçti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı.

Koca yaptığı açıklamada "Geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan illerimiz; İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars." dedi.

Türkiye'de son durum

Türkiye'de son 24 saatte 241 bin 747 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 28 bin 997 kişinin testi pozitif çıktı, 336 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 4 milyon 929 bin 118, can kaybı 41 bin 527 oldu.