Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 100 milyon dozluk anlaşma imzalandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Çin ile iki seferde her biri 50 milyon doza karşılık gelen toplamda 100 milyon dozluk bir anlaşma imzalandığını açıkladı.

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Nüfusun üç katı kadar aşı anlaşmasının imzalandığını belirten Bakan Koca, muhalefetin iddialarına Mehmet Akif Ersoy'un "Eleştirileri alkışlayamam" şiiriyle yanıt verdi.

Aşı tedariki ve aşılama takviminde gelinen son noktayı Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası yanıtladı. İşte Koca'nın konuşmasından satır başları;

Bilim Kurulumuz Ramazan Bayramı öncesinde son toplantısını bugün yaptı. Alınan tedbir ve kısıtlamaların etkisini birlikte değerlendirdik. Bugün fedakarlık göstererek ertelediğimiz günlerimiz bizim ve sevdiklerimizin hayatlarını korumak için yapılmış yatırımlardır.

"Vaka sayısında önemli derecede düşüş yaşadık"

Kapanma - açılma arasındaki kısır daireyi kıracak olan bizim irademizdir. Sabır ve sebat göstererek vaka sayısında önemli derecede düşüş yaşadık. 10 gün gecikmeli olarak bu düşüş doğrudan hastaneye yatışlarda da hissedilmeye başlandı. Şu günlerde ise ağır hasta ve vefat sayılarında da tedbirlerin etkisini göstereceğini öngörüyoruz.

"Mutasyonlarla ilgili somut bir tespit yok"

Ortada bir gerçek var, o da hastalığının varyantlarının etkisi konusunda kimse mutabık değil. Bu konuda aldığımız tedbirlerin toplum gündemini daha fazla meşgul etmesini gerektiren bir yönü yok. Mutasyonlar konusunda ne iyimser olacak ne de karamsarlığa sebep olacak somut bir tespit maalesef yok.

Aşı anlaşmaları ne kadar?

Her gelişmeyi zamanında sizlerle paylaşmaya gayret ediyorum. Bu konuda da gelişmeler oldukça bilgilendirmiştim. Şu anda Türkiye 100 milyon doz Sinovac ile 90 milyon doz BionTech ve 50 milyon doz da Sputnik ile anlaşma imzalamış durumdadır. Nüfusumuzun 3 katı kadar doz için anlaşmalar imzalanmıştır.

Kılıçdaroğlu'na cevap

Bakan Koca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Çin'le yapılan sözleşme 100 milyon değil 50 milyon doz aşı" iddialarına isim vermeden cevap verdi.

100 milyon doza karşılık gelen bir anlaşma Usülsüz belge elde etme hastalığına yakalanmış birileri çıkıp Çin ile anlaşma 50 milyon yapıldı, 100 değil diyor. Anlaşılan, Çin ile yapılan anlaşmanın sadece ilk bölümünü esas alarak bir karalama kampanyası başlatmışlar. Çin ile 2 seferde toplamda 100 milyon doza karşılık gelen bir anlaşma imzaladık.

Eleştirilere yanıt verdi

Bugün Çin'den aşı gelecekti, nerede diye soranlar, dün, Çin ile ilişkilerimizi bozmaya çalışıyorlardı. Başarılı olduklarını söyleyemem ama hasar verdikleri kesin. Yalan dipsiz bir kuyudur ve sahibini o kuyunun dibine er ya da geç gönderir. Hakikat ise güneş gibidir; ne kadar saklanmak istense de pırıl pırıl aydınlatır. Bugün mücadele bütünlüğü açısından susuyor olmamız edebimizdendir.

Akif’in dediği gibi, Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum?

Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boynum!