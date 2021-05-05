Kuzey Kore gıda ve ilaç kıtlığı nedeniyle ekonomik yıkım yaşıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle Çin ve Rusya ile sınırlarını kapatan ardından nükleer ve balistik füze programlarına yanıt olarak uygulanan uluslararası yaptırımlar sebebiyle ekonomisi çöken Kuzey Kore, kurulduğu günden bu yana en kötü günlerini yaşıyor. Ülkenin içinde bulunduğu durum 73 yıllık tarihinde yaşanan en büyük ekonomik buhran olarak görülürken; lider Kim Jong-un, mevcut durumu 1990'larda yaşanan ve üç milyona yakın kişinin hayatını kaybettiği kıtlığa benzetti.

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Yaklaşık dokuz yıldır Kim Jong-un tarafından diğer ülkelerden izole olarak yönetilen Kuzey Kore'nin yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) verdiği tahribat nedeniyle 73 yıllık tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşadığı bildirildi.

Gıda ve ilaç kıtlığının vurduğu ülkede her geçen gün artan işsiz ve evsiz insan sayısı Kuzey Kore'nin kurulduğu günden bu yana en kötü dönemine işaret ediyor.

Guardian'ın haberinde; geçtiğimiz sene Çin'in Vuhan kentinde Kovid-19 vakalarına ilişkin ilk raporların yayınlanmasıyla birlikte Çin ve Rusya ile kara sınırlarını kapatan Kuzey Kore'nin büyük bir ekonomik zorluk çektiği duyuruldu. Ülke ekonomisinin koronavirüs salgını, doğal afetlerden kaynaklanan seller ve Pyonyang yönetiminin nükleer ve balistik füze programlarına yanıt olarak uygulanan uluslararası yaptırımların ardından çok büyük zarar gördüğü belirtilen haberde; bir yıldan fazla süredir uygulanan sınır kısıtlamalarının ülkenin kurulduğu günden bu yana yani son 73 yılın en kötü günlerini yaşattığını belirtildi. Kuzey Kore'yi izleyen kişiler Guardian'a ortada insani bir felakete dair hiçbir kanıt görmediklerini söylerken; ülke içinde temasları olan gözlemciler, kötüleşen koşullar ile kıtlık sebebiyle kargaşa çıkmasından çekinen yönetimin baskısı altında olduğunu söyledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, iktidar partisi üyelerini bir ekonomik krizden kurtulmak için başka bir 'çetin yürüyüş' düzenlemeye çağırmıştı.

Kim Jong-un, mevcut durumu üç milyona yakın insanın öldüğü tahmin edilen 1990'larda yaşanan kıtlığa benzetmişti.