Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'ye yanıt: Z kuşağı sizi çizgi film yapacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin 'Yalan Üretim Merkezi' başlığıyla paylaştığı video hakkında açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Bekleyin ve görün, asıl Z kuşağı sizi çizgi film yapacak" dedi.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin 'Yalan Üretim Merkezi' başlığıyla paylaştığı videoya cevaben sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"Soru soruyoruz, her gün farklı yanıt alıyoruz"

Kılıçdaroğlu, hükümet yetkililerinin ve Bahçeli'nin "128 milyar dolar nerede?" sorusuna verdiği birbirinden farklı yanıtları içeren videonun sonunda şu ifadeleri kullandı: "Soru soruyoruz her gün farklı bir cevap alıyoruz. Şimdi de Z kuşağı çizgi film seviyor diye benim çizgi filmimi yapmışlar. Allah bunlara akıl fikir versin. Bekleyin, bekleyin Z kuşağı önümüzdeki seçimlerde sizi çizgi film yapacak."

AK Parti'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan 'Yalan Üretim Merkezi' başlıklı videoda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'a bir yalan makinasının tanıtımı yapılıyor ve CHP, gündeme ilişkin gelişmeleri 'çarpıtmakla' suçlanıyor.