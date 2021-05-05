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Kürşad Oğuz, Habertürk'ten istifa etti

Habertürk'te yayınlanan Ebru Baki ile Para Gündem programı sonrası kovulan Bülent Aydemir'den sonra bir deprem daha yaşandı. Kanalın Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz, sorumluluğu üzerine alarak istifa etti.

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Habertürk'ten son dakika haberleri ardı ardına gelmeye devam ediyor. 

Bugün yapılan Ebru Baki ile Para Gündem programı sonrası önce Bülent Aydemir'in kovulması haberi geldi. Ardından da Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz'un istifa haberi geldi. 

Gazeteciler.com'un ulaştığı bilgilere göre Kürşad Oğuz'un tüm sorumluluğu üzerine alarak istifa ettiği öğrenildi. 

Habertürk açıklama yapacak

Habertürk yönetiminden Kürşad Oğuz ile ilgili kararın da içinde yer aldığı bir basın açıklaması yapması bekleniyor. 

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