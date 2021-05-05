İmamoğlu soruşturmasına AK Partili Bülent Turan'dan yorum: Gereksiz bir adım

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan ön soruşturmaya ilişkin, "Bir tek hizmeti olmayan kişilerin uyduruk konularla gündem olmasını ibretle izliyoruz. İmamoğlu'nun kimliğini kişiliğini herkes biliyor. Hizmet yapmaktan öte ileriki yıllar için psikolojik manevralar yaptığını görüyoruz. Bu tarz niyeti olan bir insana imkan verecek adımlar atılmaması lazım. Gereksiz bir konu diye düşünüyorum" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Fatih Sultan Mehmet'in türbe ziyaretiyle ilgili soruşturma açılmasına AK Partiden bir yorum geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) basın toplantısı düzenleyen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İmamoğlu hakkındaki sorulara şöyle yanıt verdi:

"Biz İmamoğlu'nun kendi hizmetleri ile gündeme gelmesini isteriz. Siyasi polemiklerle gereksiz kavgalarla anlamsız tartışmalarla gündem olup ileri yıllardaki siyasi iddialarına zemin hazırlamasını doğru bulmayız. Belediye başkanlığı hizmet makamıdır. Bir tek hizmeti olmayan kişilerin uyduruk konularla gündem olmasını ibretle izliyoruz. Elini nereye bağlamışsa bağlamış, bu bizim konumuz değil. Gereksiz bir adım atılmış gördüğüm kadarıyla. İmamoğlu'nun kimliğini kişiliğini herkes biliyor. Hizmet yapmaktan öte ileriki yıllar için psikolojik manevralar yaptığını görüyoruz. Bu tarz niyeti olan bir insana imkan verecek adımlar atılmaması lazım. Gereksiz bir konu diye düşünüyorum."