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Çin kontrolden çıkan ve Dünya'ya düşmesi beklenen roket konusunda sessiz

Anadolu Ajansı
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Pekin yönetimi, Çin Uzay İstasyonu'nun çekirdek modülünü yörüngeye taşıyan Long March 5B roketinin kontrolden çıktığı ve hafta sonu Dünya'ya düşmesinin beklendiği yönündeki haberler konusunda sessiz kaldı. Roketin Türkiye'de dahil dünya üzerinde herhangi bir yere düşebileceği belirtiliyor.

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Çin basınında, ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığının kontrolden çıkan roketle ilgili açıklamasına ilişkin bir habere rastlanmazken; resmi makamlar da konuya ilişkin bilgi vermedi.

ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığının Çin'e ait kontrolden çıkmış bir roketin hafta sonu Dünya'ya düşmesini beklediği ve bu roketin güzergahını takip etmeye devam ettiği bildirilmişti. ABD Savunma Bakanlığı sözcülerinden Mice Howard, roket kalıntılarının 8 Mayıs'ta düşmesini beklediklerini ancak nereye düşeceğinin gezegene inmesine saatler kala tahmin edilebileceğini ifade etmişti. Devasa roketin kontrolden çıktıktan sonra bir kısmının atmosferde yandığı belirtilmişti.

Roketin sağlam kalan bazı parçalarının ise yerleşim alanlarına düşmesinden endişe ediliyor.

Long March 5B 29 Nisan'da uzaya fırlatılmıştı

Çin Uzay İstasyonu’nun ilk parçası ve çekirdek modülü Tienhı'yı (gök uyumu) uzaya taşımak için Long March-5B roketi 29 Nisan'da uzaya fırlatılmıştı. Fırlatılmanın ardından Tianhı modülü roketten ayrılarak planlanan yörüngesine girmişti. Roketin ana gövdesinin de Dünya'da önceden planlanan bir noktaya inmesi gerekiyordu.

Fırlatmayı Çin Başbakanı Li Kıçiang ve devlet erkanı başkent Pekin'deki bir merkezden izlerken; Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Vınçang Uydu Fırlatma Merkezi personeline tebrik mesajı göndermişti.

Tiengong-1 de kontrolden çıkarak atmosferde parçalanmıştı

Çin'in 29 Eylül 2011'de yörüngeye fırlattığı uzay mekiği Tiengong-1 (gök saray) 2016’da görevini tamamlamıştı. Mekik, 2018'de dünyaya inişi sırasında kontrolden çıkarak dünya atmosferine girmişti. Güney Pasifik'e doğru yönelen Gök Saray-1 büyük oranda atmosferde parçalanmıştı. O dönemde Gök Saray-1'in Türkiye'ye düşmesi ihtimali üzerinde de duruluyordu.

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