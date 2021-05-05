Habertürk'de Bülent Aydemir kovuldu Kürşat Oğuz istifa etti

Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in işine son verildi. Aydemir zaman zaman yaptığı çıkışlarla tepkilere neden olmuştu.

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Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in işine son verilmesinin ardından Genel Yayın Yönetmeni Kürşat Oğuz yaşananların sorumluluğunu üzerine alarak istifa ettiği ileri sürüldü.

Bülent Aydemir'in MHP'ye yönelik eleştirileriyle başlayan tartışmalar sürüyor. Bülent Aydemir, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'i Ebru Baki'ye yönelik sözleri için eleştirdi, gazetecilere parmak sallandığını söyledi.

İşte Aydemir'in MHP'li Yönter'e yönelik tartışma yaratan o sözleri:

"Son zamanlarda bir alışkanlık başladı böyle gazetecilere, hoşuna gitmeyen bir şey olduğunda ayar veren, hedef gösteren açıklamalar. Bu ifadeleri, aynen ölçüsüyle ne bir eksik ne bir fazla, Ulvi Bey'e iade ediyorum. Gazetecileri hedef gösteren böyle açıklamaları kabul etmiyorum.”

MHP'lilerden tepki gecikmedi

Aydemir'in tansiyonu yükselten bu açıklamalarının ardından MHP yönetiminden hem Aydemir'e hem de Habertürk'e tepki geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de twitter hesabından "#HabertürkTVizlemiyorum" hashtagını paylaştı.

Habertürk'te peş peşe deprem

Gazeteciler.com'un edindiği bilgiye göre Habertürk ile MHP arasında iplerin gerilmesine neden olan bu tartışmanın ardından Bülent Aydemir'in görevine son verildi.

Daha önce de TV ekranlarında konuklarına ayar vermeye çalışan Bülent Aydemir, büyük tepki toplamış ve uzun süre ekranlara çıkmamıştı.

Kürşat Oğuz istifa etti

Bu gelişmelerin ardından Habertürk yönetim katından bir istifa haberi geldi. Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz'un tüm sorumluluğu üzerine alarak istifa ettiği öğrenildi.

Habertürk'ten açıklama

Kanaldan yapılan açıklamada, "Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in istifasıyla boşalan Ankara Temsilciliği görevine, mevcut görevi uhdesinde kalmak kaydıyla, Show TV Ankara Temsilciliği görevini yürüten Sibel Demirci Erdem atanmıştır. Habertürk TV ve Show TV Ankara Temsilciliklerinin birleşmesiyle oluşan yeni yapıda Fevzi Çakır'da Ankara Temsilci Yardımcısı olarak atanmıştır. Kendilerine yeni görevlerinde başarılar dileriz" denildi.

Kürşad Oğuz açıklaması

Oğuz'un istifasına ilişkin yapılan açıklamada ise, "Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Kürşad Oğuz bugün itibariyle istifa suretiyle Genel Yayın Yönetmenliği görevinden ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar olan çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonra da başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz" denildi.