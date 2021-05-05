Alkol kullanımı koronavirüs aşısını etkiler mi?

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının öncesinde ya da sonrasında alkol almanın aşıların etkinliğini düşürdüğüne dair hiçbir kanıtın olmadığını açıkladı. Rusya'dan yapılan açıklamada insanların aşılamadan en az iki hafta önce alkol almayı bırakmasının şart olduğunu ve enjeksiyondan sonra da 6 hafta boyunca içkiden uzak durulması gerektiğini bildirilmiş ve bu durum sağlık uzmanları arasında büyük tartışma yaratmıştı.

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Ocak ayında içki endüstri tarafından finanse edilen ve alkoliklere yardım amacıyla kurulan Drinkaware'nin danışmanları, ağır içiciliğin İngiltere'de kullanılan aşıların etkinliğini azaltabileceğine dair kanıtlar olduğunu öne sürmüştü. Ancak İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), alkolün aşı etkinliği üzerinde herhangi bir etkisi olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını açıkladı. Ayrıca İngiltere Ulusal Sağlık Enstitülerinin (NHS) ya da aşı üreticilerinin sağladığı verilerde böyle bir vakanın görülmediği ifade edildi. MHRA tarafından yapılan açıklamada, "Şu anda alkol içmenin Kovid-19 aşılarının etkinliğini engellediğine dair hiçbir kanıt yok. Bu konuda endişeli olan herkese sağlık uzmanlarıyla konuşmalarını tavsiye ederiz" ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan; MHRS'nin açıklaması, alkol kullandığı için aşı yaptırmakta tereddüt eden insanların yaptığı yoğun sosyal medya paylaşımlarının ardından geldi. Drinkaware'nin insanlara aşılamadan iki gün önce ve aşı olduktan sonra iki hafta boyunca içki içmemelerini tavsiye eden açıklaması son zamanlarda geniş bir şekilde paylaşıldı ve bu da alkol ve aşıların arkasındaki bilim konusunda kafa karışıklığına yol açtı.

Bununla birlikte; uzun süre aşırı alkol tüketmenin vücudun bağışıklık sistemini baskıladığı biliniyor ancak bu durum vücudun aşılara tepkisini azaltmasıyla bağlantılı değil. İskoçya'da yer alan Edinburgh Üniversitesi Roslin Enstitüsünden araştırma görevlisi Doktor Eleanor Gaunt'a göre; AstraZeneca/Oxforf veya Pfizer/BionTech aşılarının etkinliğini henüz araştıran hiçbir çalışma yok.