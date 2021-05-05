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Kanada'dan 12-15 yaş arası çocuklarda koronavirüs aşısına onay

Kanada Federal Sağlık Kurumu, BioNTech ile Pfizer tarafından geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 12 ila 15 yaş arası çocuklara uygulanmasının onayladığını duyurdu.

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Daha önce 16 yaş ve üzeri kişiler için onaylanan BioNTech ile Pfizer tarafından geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ilk kez 16 yaşından küçük çocuklar için onaylandı. 

Kanada Federal Sağlık Kurumu tarafından onaylanan aşı ile ilgili açıklama yapan kurumun baş danışmanı Dr. Supriya Sharma, aşının 12 ila 15 yaş arası çocuklarda güvenli ve etkili olduğuna dair kanıtların ortada olduğunu söyledi.

BioNTech/Pfizer'in Kanada'da çocuklar için onaylanan ilk aşı olduğunu belirten Dr. Supriya Sharma, bunun Kanada'nın Covid-19 ile mücadelesinde önemli bir adım olduğunu söyledi.

2 bin 200 çocuktan hiçbiri koronavirüse yakalanmadı

Geçtiğimiz haftalarda Amerika Birleşik Devletlerinde 12-15 yaş arası çocuklar üzerinde yapılan çalışmaya 2 bin 200'den fazla denek katılmış, aşılanmış çocukların hiçbirinde Kovid-19 vakası görülmediği belirtilmişti.

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