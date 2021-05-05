Edirne'de 73 yaşındaki adam eşinin boğazını keserek öldürdü
Türkiye'de kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Edirne'de eşinin boğazını keserek öldürüldüğü iddia edilen 73 yaşındaki adam gözaltına alındı.Abone ol
EDİRNE'nin Havsa ilçesi Naipyusuf köyünde yaşayan H.G. (73) ile eşi G.G. (71) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu H.G., eşi G.G'yi bıçakla boğazından yaraladı.
Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, G.G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayın ardından şüpheli H.G., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.