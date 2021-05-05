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Türkiye 5 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 41.883'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 2414'ü semptomatik olmak üzere 26 bin 476 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 4 milyon 955 bin 594'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 356 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 35 bini geçti
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 35 bin 464 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 589 bin 501'e yükseldi. Toplam test sayısı 48 milyon 459 bin 224'e yükselirken, ağır hasta sayısı 3 bin 418 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,2 oldu.

Vefat sayısı halen çok yüksek seviyede
Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 336 kişi hayatını kaybederken, 2483'ü semptomatik olmak üzere 28 bin 997 yeni vaka tespit edilmişti.

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