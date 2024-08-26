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Yer değiştirme başvurusu yapan tüm öğretmenlerin ataması yapıldı

Yer değiştirme başvurusu yapan tüm öğretmenlerin ataması yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca, mazerete bağlı yer değişikliği kapsamında başvuruda bulunan tüm öğretmenlerin atamaları gerçekleştirildi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, mazerete bağlı iller arası yer değişikliği kapsamında tercih ettiği eğitim kurumlarından birine ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin atamaları, mazeretlerinin bulunduğu il ya da ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapıldı.

Böylece 22-23 Ağustos tarihlerinde sistem üzerinden başvuruları alınan tüm öğretmenlerin atamaları gerçekleştirilmiş oldu.

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