Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin 52 milyon TL'lik yeni aracı gündeme oturdu. Yeni oyuncağıyla Florya'ya antrenmana gelen Icardi'nin polise şikayet edilmesi ise gündem oldu.

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Galatasaray'ın vazgeçilmez isimlerin başında yer alan Mauro Icardi, son dönemde yaşadığı zorlu süreçlerle anılıyor. İcardi zorlu süreçlerden sonra kendisine moral vermek ve toparlamak amacıyla lüks bir hediye aldı.

GARAJINA YENİ BİR CİP EKLEDİ

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, garajındaki koleksiyonuna 52 milyon TL değerinde yeni bir cip ekledi.

ANTRENMANA GELİRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Futboluyla olduğu kadar özel hayatı ile de konuşulan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, yeni arabası Lamborghini Urus ile Florya'daki antrenman tesislerine gelirken görüntülendi.

Icardi'nin aracının sarı rengi dikkat çekti.

POLİSE ŞİKAYET ETTİ

İcardi'nin herkesin gözünü alamadığı arabası ise Fenerbahçeli bir taraftar tarafından polise şikayet edildi.

SİNYAL VERMEDİ ŞİKAYETİ

Fenerbahçeli bir taraftar, Florya girişinde sinyal vermeyen Mauro Icardi'yi Emniyet'e şikayet etti.

GARAJINDA 6 FARKLI ARAÇ BULUNUYOR

Mauro Icardi, geçtiğimiz dönemlerde de dünya çapında büyük ilgi gören ve yalnızca 3 adet üretilen, değeri 25 milyon Euro olan bir aracıyla gündemi adeta kasıp kavurmuştu.

Icardi'nin garajında ise spor otomobillerden arazi araçlarına kadar geniş bir yelpazede 6 farklı aracın bulunduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE KARŞISINDAKİ GALİBİYETİ PLAKAYA KAZIDI

Milyonluk aracın 'Fenerbahçe' detaylı plakası ise dikkat çekti. 34 R 3003 numaralı plakada derbilerde Icardı'nin de gol attığı skorlar işlendi.

4 Haziran'da oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden 3-0'lık skorla sarı-kırmızılılar galip gelmiş, 8 Ocak'ta oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçında Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda yine 3-0 mağlup etmişti.

İşte bu 3-0'lık ve 0-3'lük skorlar plakaya 3003 olarak işlendi.