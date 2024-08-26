BIST 9.566
DOLAR 33,99
EURO 38,00
ALTIN 2.750,45
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Okan Buruk açıkladı: Muslera Young Boys maçında oynayacak mı?

Okan Buruk açıkladı: Muslera Young Boys maçında oynayacak mı?

Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında yarın sahasında İsviçre ekibi Young Boys ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, takım kaptanı Muslera'nın yarın oynayabileceğini söyledi.

Abone ol

Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında yarın sahasında İsviçre ekibi Young Boys ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk açıklamalar yaptı.

Karşılaşma için motive olduklarını ifade ederek sözlerine başlayan Okan Buruk, "İyi durumdayız. Motiveyiz! Kazanmak için çok fazla motivasyonumuz var! Geçen sene bunu başarmıştık, doğru şekilde temsil etmiştik Türk futbolunu. Hem benim, hem oyuncularımın motivasyonu yüksek. Bahanemiz yok..." diye konuştu.

İşte Okan Buruk'un öne çıkan açıklamaları:

"İlk maçı oynadık. Rövanş sahamızda. Daha avantajlı bir skorla buraya gelmek isterdik. Galatasaray'ın hedefi her maçı kazanmak. Yarın da elimizden geleni yapacağız. Yarın skor önemli. Biz her takıma karşı kazanmak için oynadık. Yarın aynı kafayla ve aynı yapıyla oynayacağız. Yarınki maçta önce sabra ihtiyacımız var, hem bizim hem taraftarımızın. Tutkumuz, konsantrasyonumuz çok yüksek. Oyuncularımız, taraftarımız ve benim için Şampiyonlar Ligi'nde olmak çok önemli. Bunun zevkini aldık. Oynadığımız futbolla bunu net bir şekilde gösterdik. Amacımız kazanmak ve Şampiyonlar Ligi'ne girmek. Önemli bir kadromuz var. Oyuncularıma güveniyorum. Kaliteli kadronun sakin kalıp, kendine güvenip, oyunu doğru şekilde yönettiğimizde Şampiyonlar Ligi'nde olacağız diye düşünüyorum. İlk maçta özellikle savunma anlamında iyi işler yapmamıştık. Bu sefer takım savunmasını daha iyi yapmalıyız. Yeteneklerimizi ortaya koyduğumuzda sonuç gelecektir. Son 2 senede oluşturduğumuz atmosferi, taraftarımızla yapıp Şampiyonlar Ligi'ne katılım kutlaması için sabırsızlanıyorum.

"MUSLERA OYNAYACAK DURUMDA"

Muslera antrenmana çıktı. Takımla da deneyeceğiz. Oynayabilecek durumda olduğunu düşünüyoruz.

Sakin olmamız, sabırlı olmamız gerekiyor. Maç başladı hemen 2 gol atmamıza gerek yok, tabii ki olursa hayır demem. Maçı kazanıp üst tura çıkmak istiyoruz. Baskı ve stres yapmadan... Taraftarlarımızdan da bunu isteyeceğim.

Geçen sürede herkesin bizimle olduğunu net bir şekilde hissetmedik. Herkesin oyunculara, teknik heyete, yönetime herkesin şu anda dışarıda gösteremediğimizi görüyoruz... Çok büyük bir yüzde yanımızda oldu önemli olan da bu.

ÖNCEKİ HABERLER
Oğuzhan Özyakup 31 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı
Oğuzhan Özyakup 31 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
Kars'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Kars'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Açtığı pankartla Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım isteyen Ada, İstanbul'da tedavi edilecek
Açtığı pankartla Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım isteyen Ada, İstanbul'da tedavi edilecek
MEB'den "24 Kasım Öğretmenler Günü" genelgesi
MEB'den "24 Kasım Öğretmenler Günü" genelgesi
Adana'da tır ile çarpışan motosikletteki kadın öldü
Adana'da tır ile çarpışan motosikletteki kadın öldü
Mersin'de inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi
Mersin'de inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi
İsrail'den Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki bir araca İHA saldırısı
İsrail'den Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki bir araca İHA saldırısı
Altın fiyatlarına bakın! Hızlı yükseliş sürüyor
Altın fiyatlarına bakın! Hızlı yükseliş sürüyor
Denizli'de midibüs devrildi: Yaralılar var
Denizli'de midibüs devrildi: Yaralılar var
Ankara Valiliği'nden yüksek ses uyarısı
Ankara Valiliği'nden yüksek ses uyarısı
Gazze'de can kaybı 40 bin 435'e çıktı
Gazze'de can kaybı 40 bin 435'e çıktı