Altın fiyatlarına bakın! Hızlı yükseliş sürüyor

Altının gramı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 2 bin 756 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın, cumhuriyet altını ne kadar oldu?

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Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü 2 bin 744 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftaya da yükselişle başlamasının ardından 2 bin 756 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 600 liradan ve Cumhuriyet altını 18 bin 340 liradan satılıyor.

Cuma gününü alış ağırlıklı bir seyirle 2 bin 512 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda 2 bin 518 dolardan işlem görüyor.